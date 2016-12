Forex, dollaro avanza dopo occupati ottobre,incombe annuncio Fed

NEW YORK, 3 novembre (Reuters) - Il dollaro è in leggero rialzo, sostenuto dal dato Adp sopra le attese degli occupati nel settore privato di ottobre, ma fatica a salire a causa dell'incertezza sulla decisione di politica monetaria del Federal Reserve prevista per stasera.

L'annuncio di un nuovo intervento sull'economia da parte della Fed, che dovrebbe tradursi in acquisti di titoli di stato per almeno 500 miliardi di dollari distribuiti nell'arco di cinque mesi, potrebbe spingere i rendimenti dei Treasuries ancora più in basso e ridurre l'attrattiva di alcuni asset statunitensi.

Gli analisti tuttavia hanno evidenziato come la decisione sia stata già prezzata dal mercato.

"Non ritengo che molte persone vogliano smuovere le acque prima dell'annuncio della Fed di questo pomeriggio", ha detto Ron Simpson, direttore per la ricerca valutaria presso Action Economics a Tampa, Florida.

"In linea di massima, una certa parte di allentamento quantitativo è stata già prezzata nel mercato. A mio parere il rischio per il dollaro è che l'annuncio della banca centrale lo spinga al rialzo dal momento che è stato molto venduto rispetto alla maggior parte delle altre valute", ha aggiunto.

Rispetto a un paniere delle principali valute il dollaro .DXY accenna un rialzo dello 0,06% a quota 76,766. Contro la moneta unica il biglietto verde segna un guadagno frazionale dopo un picco dell'euro a 1,4059 dollari.

Gli analisti guardano anche a opzioni in scadenza a quota 1,4000 e 1,4050 e al loro impatto sul corso della valuta nell'arco della giornata.

Il cross dollaro/yen JPY= beneficia del dato degli occupati e torna sopra quota 81 lontano dal suo minimo a 15 anni a 80,25 yen.

ORE 15,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4018/19 1,4036

DOLLARO/YEN JPY= 81,38/41 80,64

EURO/YEN EURJPY= 114,10/15 113,18

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8708/09 0,8746

ORO SPOT XAU= 1.344,50/5,50 1.357,00/8,00