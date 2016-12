Forex, dollaro in recupero su yen dopo dato Pil, attese Fed

NEW YORK, 29 ottobre (Reuters) - Il dollaro è in recupero dopo i dati economici Usa che non hanno allontanato le attese che la Fed la prossima settimana porti avanti un nuovo round di stimoli monetari.

Il Pil è cresciuto del 2% su base annua come atteso nel terzo trimestre. La Fed ha telegrafato l'intenzione di dare un impulso alla crescita imettendo più moneta nell'economica attraverso l'acquisto diretto di bond governativi. L'unica incertezza riguarda l'ammontare che la Fed intedne spendere.

All'inizio delle contrattazioni a New York il dollaro cede lo 0,4% a 80,65 yen JPY= sopra i minimi di 80,53 dollari sulla piattaforma Ibes. Lo yen è vicino al record toccato nel 1995 sul dollaro.

L'euro EURJPY= scende di circa l'1% a 111,52 yen.

ORE 15,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3876/81 1,3931

DOLLARO/YEN JPY= 80,73/75 81,00

EURO/YEN EURJPY= 111,66/71 112,82

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8693/95 0,8737

ORO SPOT XAU= 1.342,75/2,75 1.343,35/5,35