Forex, yen recupera in chiusura Asia, verso massimi '95 su dlr

TOKYO, 29 ottobre (Reuters) - Nuovo affondo per il cross del dollaro/yen, che sul finale della seduta asiatica torna ad approssimarsi ai minimi degli ultimi quindici anni.

L'apprezzamento dello yen è evidente rispetto a tutte le valute a maggior rendimento - euro in testa - tra scambi leggermente innervositi dal fine mese, ma in range relativamente stretto in vista del Fomc della prossima settimana.