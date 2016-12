Forex, dollaro sale su euro e yen, riduzione scoperto pre Fed

NEW YORK, 27 ottobre (Reuters) - Il dollaro è in progresso su euro e yen, con gli investitori che continuano a ridurre le posizioni corte in attesa dell'incontro della Federal Reserve.

Se le riunioni della Fed sono sempre osservate con attenzione, in questo particolare caso l'attesa è più elevata del normale dopo le numerose comunicazioni da parte delle Fed regionali a proposito delle intenzioni di far aumentare la liquidità nel sistema e stimolare la crescita economica con ulteriori misure di allentamento quantitativo. Il biglietto verde ha toccato un massimo a due settimane contro le yen JPY=, a una settimana sull'euro EUR= e a un mese sul franco svizzero CHF=.

"La flessione del dollaro da settembre ha prezzato l'aggressiva azione sui prezzi della Fed per circa 1.000 miliardi", ha detto Omer Eisner, analista capo per i mercati presso Commonwealth Foreign Exchange. "Una qualche stabilizzazione, i commenti dei funzionari della Fed e l'articolo del WSJ hanno portato gli investitori a ridimensionare le loro aspettative più aggressive".

Il Wall Street Journal ha scritto oggi che la Fed acquisterà bond per alcune centinaia di miliardi di dollari in diversi mesi. Il mercato si aspettava un impegno iniziale di almeno 500 miliardi.

ORE 16,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3793/97 1,3858

DOLLARO/YEN JPY= 81,69/70 81,40

EURO/YEN EURJPY= 112,69/72 112,80

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8734/35 0,8744

ORO SPOT XAU= 1.326,05/6,85 1.338,70/9,70