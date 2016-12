Forex, dollaro recupera su yen dopo commenti Tokyo, sale su euro

LONDRA, 26 ottobre (Reuters) - Negli scambi sulla piazza londinese il dollaro recupera terreno contro lo yen mantenendosi sopra i minini dal 1995 dopo che Tokyo ha detto di essere pronta a intervenire nuovamente in caso di eccessivo apprezzamento della valuta nipponica.

La moneta Usa in leggero rialzo anche rispetto alle altre valute, con l'euro che rimane bloccato sotto i 1,40 dollari in un mercato che si ferma a riflettere sulle dimensioni dell'atteso intervento di allentamento quantitativo da parte della Fed e su quanto queste attese siano state già scontate dal biglietto verde.

Ulteriore sostegno al dollaro arriva dalle ultime dichiarazioni del presidente della Fed di New York, William Dudley, secondo cui sarà il contesto economico a determinare in che modo la banca centrale Usa interverrà riacquistando asset, ovvero se in maniera incrementale o se in una unica soluzione di grosse dimensioni.

"Ci sono stati dei commenti che hanno frenato l'avanzata dello yen, ma è solo questione di capire quando e non se ci sarà una discesa verso l'area di 80 (yen)", dice Jeremy Stretch, strategist sul forex a Cibc.

Il ministro delle Finanze Yoshihiko Noda è infatti tornato a ripetere che il Giappone è pronto a intervenire direttamente sul mercato se necessario.

"Il dollaro è in una fase di tenuta. Il mercato sta ancora pensando al tema relativo all'allentamento monetario e le vendite del dollaro stanno solamente rallentantando", aggiunge l'analista.

L'euro è in calo dello 0,1% circa rispetto alla chiusura di ieri in area 1,40 dollari, mantenendo un supporto a circa a 1,386 dlr.

Il dollaro guadagna lo 0,2% rispetto ad un paniere di valute .DXY a 77,26, sopra il supporto in area 76,00-10

ORE 11,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3935/36 1,3966

DOLLARO/YEN JPY= 81,10/14 80,76

EURO/YEN EURJPY= 113,01/06 112,79

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8795/99 0,8877

ORO SPOT XAU= 1.344,59/5,36 1.338,00/9,00