Forex, dollaro in lieve recupero ma domina cautela in attesa G20

TOKYO, 21 ottobre (Reuters) - Le ricoperture favoriscono un rafforzamento del dollaro questa mattina, dopo i commenti del segretario al Tesro Usa Timothy Geithner che in un'intervista ha parlato di sostanziale allienamento, in questo momento, delle principali valute.

Ma a raffreddare il recupero è l'attesa per il G20 che si apre oggi in Corea, dove il piatto forte dell'agenda sarà la discussione sugli squilibri valutari internazionali e su un eventuale percorso comune per la gestione del mercato e delle politiche dei cambi.