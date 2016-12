Forex,nuovo minimo 15 anni dollaro/yen dopo occupati privato Usa

NEW YORK, 6 ottobre (Reuters) - Il dollaro ha esteso le sue perdite contro lo yen, segnando un nuovo minimo a 15 anni a 82,77 yen, dopo che il dato Usa sull'occupazione ha indicato un calo a sorpresa degli occupati nel settore privato e ha ulteriormente alimentato le attese di un nuovo allentamento quantitativo da parte della Fed.

L'Adp ha reso noto che a settembre il settore ha perso 39.000 posti, a fronte di attese che convergevano su un aumento di 24.000, mentre agosto è stato rivisto al rialzo a +10.000 da -10.000. Il prossimo dato atteso è quello degli occupati non agricoli per venerdì.

"Adp di recente non ha mostrato una gran correlazione con con i dati ufficiali per gli occupati non agricoli. Ma tutto va a contribuire alla causa di un intervento della Fed per creare nuovi stimoli", ha detto Eric Viloria, strategist per il mercato dei cambi per Forex.com a New York.

Un ulteriore contribuito alle ipotesi di un intervento già da novembre è arrivato dai commenti del presidente della Fed di Chicago, che ieri ha detto al Wall Street Journal che la banca centrale dovrebbe fare di più per spronare l'economia.

Il dollaro, che continua a tenersi intorno al suo minimo a otto anni e mezzo contro un paniere di valute .DXY a 77,775, ha recuperato qualcosa sullo yen JPY= negli scambi successivi, restando tuttavia sotto quota 83,00.

ORE 15,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3863/69 1,3836

DOLLARO/YEN JPY= 82,92/95 83,19

EURO/YEN EURJPY= 115,03/05 115,09

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8740/44 0,8705

ORO SPOT XAU= 1.343,55/4,05 1.338,70/9,70