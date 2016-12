Forex, dollaro in rialzo, su euro pesano timori economia Irlanda

NEW YORK, 4 ottobre (Reuters) - Il dollaro si muove al rialzo nei primi scambi sulla piazza americana, recuperando le perdite di inizio mattinata in un mercato in cui i timori sulla stabilità della zona euro sono tornati in primo piano, offuscando le speculazioni di possibili nuovi allentamenti monetari da parte della Federal Reserve.

Sotto i riflettori le dichiarazioni della banca centrale irlandese secondo cui l'economia del paese quest'anno segnerà uno stallo virtuale.

Pesa sulla moneta unica anche un articolo del Sunday Telegraph che cita l'economista premio Nobel Joseph Stiglitz, che definisce sconfortante il futuro dell'euro a meno che l'Europa faccia di più per aiutare i paesi membri che sperimentano forti shock economici.

Investitori e speculatori riducono le posizioni lunghe sull'euro dopo che la moneta unica ha toccato un massimo sopra 1,38 dollari sulla piattaforma elettronica Ebs.

Contro lo yen il biglietto verde galleggia vicino ai minimi di 15 anni, alimentando le ipotesi di un ritorno del Giappone sul mercato per indebolire la valuta locale.

"L'euro ha fatto molta strada in un tempo molto breve e sicuramente le questioni dell'Irlanda e di altri paesi periferici della zona euro sono sempre presenti", osserva Omer Esiner di Commonwealth Foreign Exchange a Washington. Quando questi temi "tornano sotto i riflettori, sono utilizzati per prendere profitto sull'euro".

ORE 15,15 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3704/05 1,3791

DOLLARO/YEN JPY= 83,35/36 83,24

EURO/YEN EURJPY= 114,21/14 114,78

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8643/47 0,8724

ORO SPOT XAU= 1.315,60/6,00 1.315,60/16,60