Forex, dollaro soffre su attese allentamento quantitativo

LONDRA, 29 settembre (Reuters) - Il dollaro continua a soffrire negli scambi europei, in un mercato in cui la debolezza dei rendimenti dei Treasuries e i dati Usa sotto le attese hanno alimentato la convinzione che la politica monetaria americana abbia bisogno di un nuovo allentamento.

Le crescenti speculazioni che la Federal Reserve possa imbarcarsi in un secondo round di "quantitative easing" hanno trascinato il biglietto verde a un minimo di cinque mesi contro l'euro e al livello più basso degli ultimi due anni nei confronti del dollaro australiano.

Gli analisti non escludono ulteriori perdite per la moneta Usa. "Lo scenario per il dollaro continua a deteriorarsi", dice JPMorgan, consigliando ai clienti di approfittare di ogni eventuale rimbalzo della divisa come occasione per vendere.

Intorno alle 10,25 l'indice del dollaro .DXY cede circa lo 0,2%.

L'euro ha toccato un massimo di cinque mesi sul dollari a 1,3638 EUR= per poi ritracciare parzialmente.

ORE 10,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3589/91 1,3577

DOLLARO/YEN JPY= 83,63/66 83,84

EURO/YEN EURJPY= 113,63/68 113,81

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8596/99 0,8594

ORO SPOT XAU= 1.310,00/0,45 1.307,40/08,40