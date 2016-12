Dollaro cala su yen ed euro,visti possibili nuovi interventi Boj

TOKYO, 22 settembre (Reuters) - Il dollaro è ancora in calo sul finire della seduta asiatica, al suo livello più basso contro yen da quando il Giappone è intervenuto la scorsa settimana e a un minimo di sette settimane contro l'euro.

Il dollaro attorno alle ore 7,50 italiane quota 84,89/92 yen in calo dello 0,29%. Secondo alcuni dealer il Giappone potrebbe ancora intervenire per frenare lo yen in area 83-85 yen.