Euro a nuovo minimo record contro franco svizzero

LONDRA, 8 settembre (Reuters) - L'euro è scivolato a un nuovo minimo record contro il franco svizzero ai primi scambi londinesi, depresso dal persistere dei timori per la salute del settore bancario in Europa EURCHF=.

Sulla piattaforma elettronica Ebs la moneta unica è scesa fino a 1,2810 franchi svizzeri

Il rinnovato nervosismo dei mercati già ieri aveva rispolverato l'appeal di valuta rifugio della divisa elevetica spingendola a nuovi record. Per il momento, anche alla luce della forza della ripresa in atto nell'economia svizzera, gli analisti escludono un intervento della banca centrale per raffreddare il cambio.

La banca centrale svizzera ha abbandonato in giugno l'impegno a intervenire sulla divisa sottolineando come i rischi di deflazione fossero largamente dissipati.

ORE 09,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2725/29 1,2684

DOLLARO/YEN JPY= 83,54/57 83,80

EURO/YEN EURJPY= 106,28/32 106,28

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8218/21 0,8257

ORO SPOT XAU= 1.259,25/9,75 1.253,10