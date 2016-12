Forex, euro perde terreno su timori banche, economia

LONDRA, 7 settembre (Reuters) - L'euro è in ribasso sui rinnovati timori per il settore bancario e di un rallentamento dell'economia in Europa, che spinge gli investitori a vendere le divise a più alto rischio.

Yen e franco svizzero sono in rialzo, perchè considerate valute sicure.

Un articolo del Wall Street Journal che ha messo in luce carenze degli stress test in Europa ha accresciuto l'avversione al rischio degli operatori. Ieri l'associazione bancaria tedesca, a proposito delle norme di Basilea III, aveva detto che i 10 principali istituti del paese potrebbero aver bisogno di 105 miliardi di euro addizionali a causa delle nuove regole.

L'affermazione ha avuto un impatto limitato ieri a causa dei volumi sottili per la festività negli Usa.

Pesano anche i dati che rivelano un calo degli ordini all'industria a luglio in Germania.

"Il mercato è riuscito a dare un'attenzione piena agli sviluppi negativi in Europea", dice Marc Chandler, responsabile strategie valutarie di Brown Brothers Harriman a New York.

ORE 15,15 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2762/63 1,2872

DOLLARO/YEN JPY= 83,60/63 84,18

EURO/YEN EURJPY= 106,67/70 108,36

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8323/25 0,8362

ORO SPOT XAU= 1.257,70/8,20 1.249,55