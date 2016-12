Forex, yen in ampio rialzo, delude mossa Banca del Giappone

NEW YORK, 30 agosto (Reuters) - Lo yen è in rialzo rispetto alle altre valute, dopo che la Banca del Giappone ha deciso di espandere un programma di finanziamenti a tasso fisso, deludendo gli investitori che speravano in misure aggressive per bloccare la forza della divisa.

Il mercato vede la mossa della banca centrale come un gesto simbolico che farà ben poco per fermare l'apprezzamento dello yen, che sta danneggiando le esportazioni e potrebbe prolungare la fase di deflazione.

"Una crescita nel programma (di finanziamento al sistema bancario) di 10.000 miliardi di yen non era quello che cercava il mercato", dice Andrew Busch, strategist di BMO Capital Markets a Chicago. "Fa pensare che le scelte della banca centrale siano limitate".

ORE 15,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2706/11 1,2762

DOLLARO/YEN JPY= 84,72/74 85,190

EURO/YEN EURJPY= 107,70/71 108,72

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8186/88 0,8216

ORO SPOT XAU= 1.237,50/7,90 1.235,70