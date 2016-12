Forex, yen positivo su dollaro, non attesi interventi su forex

LONDRA, 30 agosto (Reuters) - Lo yen è positivo contro dollaro dopo che dalla Banca del Giappone non sono arrivati segnali di possibili misure aggressive per bloccare la forza della divisa.

La mossa della banca centrale di allargare un programma di finanziamenti a tasso fisso, è stata visto come un gesto simbolico che farà ben poco per fermare l'apprezzamento dello yen, che sta danneggiando le esportazioni e potrebbe prolungare la fase di deflazione.

Lo valuta nipponica si è mossa in rialzo dopo che il governatore della Banca del Giappone, Masaaki Shirakawa, ha detto che le politiche non sono vincolate ai movimenti dello yen e che il suo apprezzamento è determinato da un aumento dell'avversione al rischio. Le dichiarazioni hanno incoraggiato gli investitori a prendere posizioni lunghe.

"Shirakawa ha indicato che la banca centrale non è pronta a intervenire per indebolire lo yen e il risultato è uno yen più forte", dice Niels Christensen, strategist di Nordea a Copenhagen. "La gente sta costruendo posizione corte sul dollaro/yen, siccome aveva ridotto la sua esposizione a lungo in vista dell'incontro".

ORE 10,55 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2736/38 1,2762

DOLLARO/YEN JPY= 84,85/88 85,190

EURO/YEN EURJPY= 108,05/10 108,72

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8178/80 0,8216

ORO SPOT XAU= 1.236,41/7,41 1.235,70