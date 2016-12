Forex, dollaro si rafforza contro yen dopo dati occupazione Usa

NEW YORK, 26 agosto (Reuters) - Il dollaro si rafforza leggermente contro yen, in apertura a New York, dopo i dati Usa che hanno evidenziato un dato sull'occupazione settimanale più forte delle previsioni.

Le richieste di sussidi di disoccupazione sono calate di 31.000 unità a 473.000, dato destagionalizzato, nella settimana che termina il 21 agosto. Le richieste medie delle quattro settimane, che vengono considerate una migliore misura della tendenza di fondo del mercato del lavoro, sono però aumentate di 3.250 unità a 486.750, massimo da fine novembre.

Secondo gli analisti il numero di oggi è sicuramente positivo, ma il livello della disoccupazione rimane elevato e denota che le aziende sono ancora riluttanti ad assumere e, in generale, a prendere dei rischi.

Il mercato aveva visto nel corso della seduta europea acquisti sulle divise più sicure, come yen e franco svizzero, frenati però dal rimbalzo del mercato azionario, che spingeva verso una maggiore propensione al rischio.

Nelle ultime sedute i timori riguardo alla situazione dell'economia hanno spinto gli investitori ad acquistare la divisa svizzera e quella giapponese.

Il dollaro quotava 84,45 yen prima dei dati.

ORE 15,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2686/88 1,2657

DOLLARO/YEN JPY= 84,68/70 84,580

EURO/YEN EURJPY= 107,43/45 107,05

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8175/76 0,8180

ORO SPOT XAU= 1.238,85/9,40 1.239,00