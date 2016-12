Forex, euro mantiene calo su commenti Bce, rischi economia lenta

NEW YORK, 20 agosto (Reuters) - Nei primi scambi Usa l'euro mantiene il suo pesante scivolamento del mattino europeo dovuto all'ampia avversione al rischio sulle preoccupazioni riguardo il recupero dell'economia globale e ai commenti di Axel Weber, membro della Bce e governatore tedesco. In un'intervista a Bloomberg, Weber ha detto che sarebbe saggio da parte della Bce mantenere in vigore i p/t di finanziamento a rubinetto per le banche oltre la fine del 2010.

I commenti si sono sommati alle preoccupazioni degli investitori sulla solidità dell'economia globale visto che temono il ritmo della ripresa malgrado le misure di stimolo dei governi e delle banche nel mondo.

ORE 15,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2687/90 1,2855

DOLLARO/YEN JPY= 85,64/65 85,36

EURO/YEN EURJPY= 109,81/84 109,74

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8186/90 0,8238

ORO SPOT XAU= 1.226,00/6,45 1.227,55/1,55