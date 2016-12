Forex, euro indebolito da timori su debito, yen in rialzo

LONDRA, 18 agosto (Reuters) - L'euro EUR= indugia intorno a livelli chiave di supporto tecnico dal momento che pesano le preoccupazioni sul debito sovrano, mentre il dollaro canadese è stato sostenuto dall'opa ostile da parte di Bhp Billinton, il più grande gruppo minerario del mondo, su Potash, gruppo canadese di fertilizzanti.

Lo yen è in rialzo, spinto, dicono i trader, da acquisti da parte di investitori giapponesi ed esportatori in yen contro il dollaro.

"Il nervosismo del debito sovrano si rifiuta di calmarsi", ha detto Nick Mellor, strategist valutario di Bank of New York Mellon. "Gli spread per il debito di Grecia, Italia e Portogallo restano elevati, nonostante la buona risposta all'asta irlandese e a quella spagnola di questa settimana. Quindi potremmo vedere un impatto sull'euro", ha aggiunto.

Il movimento del dollaro verso lo yen ha recentemente avuto un'alta correlazione con gli spread dei rendimenti dei titoli di stato americani e giapponesi, che si sono ampliati dopo che il rendimento dei T-bond Usa è sceso drasticamente nei mesi scorsi. I trader dicono che gli esportatori giapponesi stavano collocando offerte di dollari in un range tra circa 86,50 yen e 89 yen, avendo abbassato i livelli del loro target di vendita del dollaro dai precedenti 90 yen.

ORE 11,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2871/74 1,2880

DOLLARO/YEN JPY= 85,43/46 85,55

EURO/YEN EURJPY= 109,95/00 110,22

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8246/50 0,8267

ORO SPOT XAU= 1.222,15/2,60 1.222,90/6,90