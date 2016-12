Forex, euro in rialzo, ma attesa per asta bond irlandesi

LONDRA, 17 agosto (Reuters) - L'euro EUR= recupera sul dollaro ed esce dai minimi di sette settimane contro lo yen visto il rinnovato interesse degli investitori negli asset più rischiosi. Tuttavia, restano timori per l'asta dei bond irlandesi il cui esito è atteso dopo le 11 italiane visto che permangono preoccupazioni sulla debolezza di alcune economie della zona euro.

La vendita di titoli fino a 1,5 miliardi di euro per debito con scadenza 2014 e 2020 viene in un momento difficle per l'Irlanda che ha accumulato il più grande deficit in Europa a causa dell'enorme supporto che ha dovuto dare alle banche.

"Un'asta deludente potrebbe essere negativa per l'euro", ha detto Adam Cole, capo globale di Rbc Capital Market per il settore Fx.

"Un risultato positivo sarebbe neutrale dal momento che gli spread si sono allargati con un grosso sconto per gli investitori", ha aggiunto.

Lo spread sul rendimento dei bond irlandesi contro il benchmark dei titoli di stato tedeschi si è ampliato di 314 punti base lunedì, il livello più ampio da maggio.

Intorno alle 10,50 italiane l'euro EUR= sale dello 0,52% sul dollaro a 1,2892, sopra il minimo di un mese di 1,2732 sulla piattaforma Ebs nella sessione precedente.

ORE 10,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2887/90 1,2822

DOLLARO/YEN JPY= 85,30/32 85,33

EURO/YEN EURJPY= 109,90/92 109,41

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8236/40 0,8191

ORO SPOT XAU= 1.226,85/7,35 1.222,85/85