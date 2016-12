Forex, euro cede 2% contro dollaro, yen a massimo 15 anni

NEW YORK, 11 agosto (Reuters) - L'euro ha esteso le sue perdite contro il dollaro arrivando a cedere oltre il 2% e scendendo appena sotto quota 1,2900. Pesano i timori sulle condizioni dell'economia globale e le forti perdite dei mercati azionari che hanno riacceso la domanda di beni rifugio, tra i quali il biglietto verde.

Il dollaro è invece caduto al suo minimo a 15 anni contro lo yen a fronte della flessione dei rendimenti dei Treasuries.

"Il consenso generale è che la flessione delle maggiori economie al mondo si rifletta sull'azionario. Con l'azionario che perde in valore, gli investitori si tirano fuori e questo risulta positivo per yen e dollaro", ha detto Michael Woolfolk, strategist senior per le valute a Bny Mellon a New York.

Il dollaro è arrivato a toccare gli 84,72 yen JPY= oggi, dopo aver rotto opzioni barriera a quota 85,00 e 84,75 yen. Al movimento ha contribuito anche il restringersi dello spread dei titoli di stato a 2 anni americano e giapponese.

Il ministro delle Finanze giapponese Yoshihiko Noda ha detto che sta monitorando con attenzione il mercato del forex, ma gli analisti dubitano che le sue dichiarazioni si traducano in un intervento valutario per indebolire lo yen.

La Federal Reserve ha annunciato ieri sera che reinvestirà i ricavi dei bond in scadenza legati ai mutui per l'acquisto di di Treasuries, segnando un cambio di rotto nella sua politica monetaria rispetto a qualche mese fa quando, ancora parlava di iniziare a ridurre gli stimoli all'economia.

ORE 16,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2900/03 1,3176

DOLLARO/YEN JPY= 85,34/36 85,48

EURO/YEN EURJPY= 110,11/15 112,63

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8232/35 0,8308

ORO SPOT XAU= 1.201,90/2,65 1.201,85/05,85