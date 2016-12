Forex, dollaro a minimi 15 mesi su yen dopo mossa Fed

LONDRA, 11 agosto (Reuters) - Il dollaro scambia vicino al suo minimo di 15 mesi contro lo yen JPY= ma avanza sulle altre valute, con gli investitori che hanno ridotto la loro esposizione di rischio all'indomani delle misure annunciate dalla Fed per rilanciare l'economia.

"Per lo meno la decisione della Fed ha allontanato le aspettative di un rialzo dei tassi negli Usa e la reazione iniziale è stata di un balzo del cambio euro/dollaro, ma poi l'azionario americano ha girato in negativo, spingendo il dollaro al rialzo rispetto a molte valute fatta eccezione per lo yen", ha detto Niels Christensen, strategist per le valute a Nordea a Copenhagen. Nei primi scambi sulla piazza europea il biglietto verde è salito di circa l'1% sia sull'euro EUR= sia sul dollaro australiano AUD=.

Il dollaro è arrivato a toccare gli 85,00 yen JPY= oggi, con gli operatori di mercato che citano stop loss vicino a questo valore, e successivamente a 84,80 yen e a 84,75 yen, con significative opzioni barriera 84,75 yen e 84,50, segnale che se il calo del biglietto verde potrebbe prendere velocità se questi livelli venissero superati.

La Federal Reeserve ha annunciato ieri sera che reinvestirà i ricavi dei bond in scadenza legati ai mituti per l'acquisto di di Treasuries, segnando un cambio di rotto nella sua politica monetaria rispetto a qualche mese fa quando, ancora parlava di iniziare a ridurre gli stimoli all'economia.

ORE 11,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3066/68 1,3176

DOLLARO/YEN JPY= 85,22/27 85,48

EURO/YEN EURJPY= 112,56/03 112,63

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8283/88 0,8308

ORO SPOT XAU= 1.198,90/9,40 1.201,85/05,85