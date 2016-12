Forex, dollaro in rialzo su limature posizioni in attesa Fed

LONDRA, 10 agosto (Reuters) - Il dollaro avanza sulle principali valute, con gli investitori che hanno limato le loro posizioni in attesa della riunione di politica monetaria della Federal Reserve tra le speculazioni di nuove misure di alleggerimento per sostenere l'economia Usa.

"Stiamo assistendo a una limatura di posizioni corte in attesa della Fed, e c'è anche un po' di propensione al risk-off dal momento che anche l'azionario asiatico ha chiuso al ribasso, innescando svendite di [investimenti] ad alto rendimento come il dollaro australiano", ha detto Christian Lawrence, strategist valutario per Rdb Capital Markets.

Intorno alle 10,50 l'euro EUR= cede circa lo 0,3% a 1,3175/78 dollari, allontanandosi dal suo massimo a tre mesi di 1,3333 dollari toccato venerdì. La flessione della moneta unica ha avuto un'accelerazione dopo la rottura di quota 1,3200, livello in cui erano stati piazzati una serie di ordini di stop loss.

Le misure che la Fed potrebbe prendere vanno da una generica promessa di un ulteriore alleggerimento quantitativo, al reinvestimento da denaro da debito in scadenza in Treasuries o titoli basati su mutui, tagliando gli interessi pagati sulle riserve in eccesso, fino a comprare asset finanziari.

"Se la Fed prende qualche misura oggi e i tassi di interesse Usa scendono, questo verosimilmente porterà a vendere dollari", ha detto Hiroshi Maeba, manager per il forex a Nomura Securities.

Lo yen JPY=, sostanzialmene stabile in area 85,75 dollari, è stata l'unica eccezione all'ampio rimbalzo del biglietto verde, con i trader che citano un rimpatrio di fondi da parte di investitori giapponesi legato al pagamento di cedole di Treasuries atteso a metà agosto.

Tra le altre valute, il dollaro australiano AUD= e della Nuova Zelanda NZD= scontano i deboli dati dell'import cinese e le relative ricadute sulla domanda interna.

ORE 10,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3175/78 1,3223

DOLLARO/YEN JPY= 85,75/78 85,96

EURO/YEN EURJPY= 113,00/03 113,66

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8339/41 0,8315

ORO SPOT XAU= 1.197,85/8,65 1.200,00/04,00