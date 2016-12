Forex, dollaro sui minimi otto mesi su yen in attesa Pil Usa

LONDRA, 30 luglio (Reuters) - Il dollaro procede attorno ai minimi degli ultimi otto mesi contro lo yen sui timori che l'atteso dato sul Pil Usa possa confermare la stentata ripresa economica, mentre l'euro ritraccia leggermente dai massimi delle dodici settimane rispetto alla valuta Usa raggiunti ieri.

I ribassisti sul dollaro attendono i numeri sull'andamento dell'economia americana del secondo trimestre (per le 14,30 italiane) come un'ulteriore opportunità di vendita visto che le previsioni sono per un rallentamento del Pil al +2,5% rispetto al +2,7% del primo trimestre..

Sulla discesa della valuta americana contribuisono anche le ultime dichiarazioni del presidente della Federal Reserve di St. Luis, John Bullard, che ha parlato di una crescita del rischio di deflazione rispetto ad inizio anno e della necessità di un intervento delle Fed in caso di un peggioramento significativo dell'economia.

"Ci troviamo in una piccola finestra in cui i dati economici degli Stati Uniti sono deboli e mantengono la pressione sul dollaro", dice Lee Hardman, economista sui cambi a Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

"Le preoccupazioni per l'economia Usa e per l'allentamento della Fed provocherà un calo potenziale sui rendimenti in dollari e questo è un driver chiave per il cross dollaro/yen", ha aggiunto.

Sul fronte dell'euro, la valuta unica rallenta il passo dopo i rialzi di ieri sulla scia del balzo registrato dal dato sul sentiment della zona euro e della discesa della disoccupazione tedesca, respinto dall'importante livello di resistenza di 1,3120/25.

Alle 10,30 circa 'indice sul dollaro .DXY è stabile a 81,682 dopo aver toccato i minimi dei tre mesi ieri a quota 81,488. Alla stessa ora l'euro EURU scambia a 1,3035 dollari in calo dello 0,33%.

ORE 10,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3035/36 1,3078

DOLLARO/YEN JPY= 86,26/30 86,89

EURO/YEN EURJPY= 112,48/53 113,65

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8343/47 0,8375

ORO SPOT XAU= 1.168,50/9,25 1.168,05/69,05