Forex, dollaro tocca minimo da otto mesi contro yen in Asia

TOKYO, 30 luglio (Reuters) - Copito da vendite di esportatori nipponici, in vista del fine mese e dai timori sulle prospettive per l'economia Usa il cross del dollaro/yen, negli ultimi scambi sulla piazza asiatica, scivola al record negativo degli ultimi otto mesi.

Il movimento, spiegano i cambisti, è oggi in particolar modo legato all'aggiustamento delle posizioni lunghe in dollari da parte degli esportatori che devono chiudere il bilancio mensile.

In vista delle statistiche chiave in arrivo nel primo pomeriggio dagli Stati Uniti in merito alla crescita nel secondo trimestre si torna almeno temporaneamente a scommettere su una nuova correzione del dollaro/yen con un primo obiettivo a 86 e un secondo target a 85.