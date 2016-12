Forex, si sgonfia rialzo euro su dollaro, ansia stress test

NEW YORK, 23 luglio (Reuters) - L'euro vede quasi azzerato il proprio rialzo sul dollaro, navigando ormai ben lontano dai massimi di giornata mano a mano che si avvicina il momento tanto atteso dei risultati degli stress test su 91 banche dell'Unione europea.

In mattinata la moneta unica aveva ricevuto una bella spinta dalla lettura particolarmente buona dell'indice tedesco Ifo, che rileva gli umori della business community in Germania. Il valore dell'indice, pari a 106,2 nel mese di luglio, ha superato largamente le previsioni pari a 101,6.

Ma ora sembra tornata a regnare la cautela, che riporta la divisa dell'Unione verso guadagni molto contenuti.

"C'è stata un'impennata dell'euro in quanto il dato sull'Ifo indica buone prospettive per la crescita tedesca, ma potrebbe tornare tutto indietro se arrivasse una sorpresa negativa dagli stress test," dice Sverre Holbek, currency strategist di Danske a Copenhagen.

Il risultato della 'prova d'esame' per gli istituti di credito europei sarà comunicato alle 18 ora italiana.

"L'ipotesi del mercato è che svariate casse di risparmio spagnole non passeranno il test, con qualche altra banca dell'Europa periferica", dice Adam Cole, capo della global FX strategy di Rbc Capital Markets. "Qualunque risultato peggiore avrà un brutto impatto sull'euro".

Citigroup vede un possibile downside sul cambio euro/dollaro alla pubblicazione dell'esito. "E' una situazione di sconfitta quasi certa: o i test bocciano un numero molto alto di banche, o verranno giudicati non credibili dal mercato", dice una nota della banca. Che in entrambi i casi, vede riflessi negativi per la moneta europea.

ORE 10,20 CHIUSURA USA EURO/DOLLARO EUR= 1,2899/03 1,2884

DOLLARO/YEN JPY= 87,42/45 87,03

EURO/YEN EURJPY= 112,80/83 112,14

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8367/69 0,8445

ORO SPOT XAU= 1.200,55/1,55 1.195,35/6,35