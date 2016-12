Forex, euro recupera, dollaro cede dopo cautela di Bernanke

LONDRA, 22 luglio (Reuters) - L'attesa per i risultati degli stress test bancari in Europa conserva le proprie venature di ottimismo e sostiene l'euro sui mercati valutari del Vecchio Continente. I commenti di ieri sera di Ben Bernanke invece scavano il terreno sotto i piedi del dollaro, che scivola verso i minimi degli ultimi 7 mesi contro lo yen giapponese JPY=.

Il presidente Fed ha affermato ieri sera che l'economia americana affronta prospettive "insolitamente incerte". Dicendosi pronto a intervenire sulla politica monetaria se le condizioni dovessero peggiorare, Bernanke ha spinto i rendimenti del Treasury a due anni ai minimi storici, affievolendo ulteriormente l'interesse per la valuta americana.

Anche l'euro ha sofferto immediatamente dopo le sue parole, toccando i minimi di due settimane sullo yen EURJPY=, per poi riprendere vigore grazie agli scenari più ottimistici relativi ai test bancari sul versante europeo. L'umore nei confronti della moneta unica è migliorato anche dopo i risultati del sondaggio Pmi tedesco, che hanno sorpreso positivamente le stime dei mercati.

La divisa europea guadagna circa mezzo punto percentuale sul biglietto verde EUR=.

"Lo yen guadagna dopo i commenti di Bernanke che hanno riportato sui mercati l'avversione al rischio, con i tassi americani che cedono e creano differenziali a favore della divisa giapponese", dice Niels Christensen, currency strategist di Nordea a Copenhagen.

Il minor appetito di rischio indebolisce la sterlina, che tocca in mattinata il minimo settimanale anche in seguito ai commenti del capo economista della Bank of England, Spencer Dale, il quale allontana l'eventualità di un rialzo dei tassi avendo detto di non aspettarsi un ritorno dell'inflazione al suo obiettivo ufficiale del 2% prima della fine del prossimo anno.

ORE 9,55 CHIUSURA USA EURO/DOLLARO EUR= 1,2807/10 1,2752

DOLLARO/YEN JPY= 86,55/58 86,93

EURO/YEN EURJPY= 110,85/87 110,85

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8420/23 0,8399

ORO SPOT XAU= 1.184,95/5,35 1.191,80/2,80