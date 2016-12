Forex, euro in stretta oscillazione su dollaro, attesa per Fed

LONDRA, 21 luglio (Reuters) - L'euro oscilla intorno al dollaro, sfiorando i massimi da 10 settimane sulla svolta positiva nei mercati dell'equity per poi essere respinto e tornare a cedere leggermente. Il clima resta moderatamente favorevole al rischio, ma è condizionato dall'attesa per l'audizione del presidente della Federal Reserve Bank, Ben Bernanke, oggi in scena al Congresso di Washington.

"Gli investitori sono meno preoccupati per l'euro rispetto a un mese o due fa", ha detto Johan Javeus, capo della global strategy di SEB a Stoccolma. "Ma il mercato non sa bene su quale piede stare, non c'è una chiara prevalenza dell'avversione o della domanda di rischio".

Javeus ha poi aggiunto che ogni segno di debolezza dell'economia Usa, allontanando il momento del rialzo dei tassi americani, indebolisce la posizione del biglietto verde. A ciò si somma l'affievolirsi dei timori per la crisi del debito nella zona euro, che dà fiato alla divisa europea.

Bernanke offrirà la sua testimonianza semestrale su economia e politica monetaria a partire dalle 20 italiane. Dopo una serie di dati deludenti sull'economia, gli investitori vogliono capire se la Fed stia valutando un ulteriore alleggerimento.

Alle 11,03 l'euro EUR= è in calo dello 0,23% sul biglietto verde, arretrando dopo l'apertura positiva sui mercati asiatici. Secondo i trader, la moneta unica fatica a consolidare nel breve termine, data l'inclinazione degli investitori a monetizzare i profitti dopo un rally che ha portato l'euro a guadagnare l'8% dai minimi di 4 anni all'inizio di giugno.

Decisamente tonico lo yen JPY=, che guadagna lo 0,6% sul dollaro e quasi lo 0,8% sull'euro EURJPY=.

ORE 11,03 CHIUSURA USA EURO/DOLLARO EUR= 1,2854/56 1,2881

DOLLARO/YEN JPY= 86,97/98 87,48

EURO/YEN EURJPY= 111,76/82 112,65

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8414/16 0,8433

ORO SPOT XAU= 1.188,65/9,15 1.191,40/2,40