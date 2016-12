Forex, euro poco mosso, attesa per asta titoli a breve Grecia

Alle 7,45 il cambio euro-dollaro EUR= tratta in area 1,2590, contro 1,2587 della chiusura di ieri, dopo aver toccato un massimo in mattinata a 1,2613.

A rafforzare l'atteggiamento di cautela degli operatori è anche l'attesa per l'asta odierna di titoli semestrali greci, da 1,25 miliardi di euro: è la prima puntata di Atene sul mercato dei capitali dallo scorso mese di aprile.

"Il posizionamento del mercato suggerisce che non si esclude ancora l'ipotesi di un double dip, cioè di un secondo perdiodo di recessione" spiega lo strategisat di Westpac Jonathan Cavenagh. "Certo le cose cambierebbero se la maggiranza delle trimerstrali Usa dovesse superare le attese. In questo caso ci sarebbe un ritorno del dollaro ed è per questo che che c'è molta cautela ad andare corti sul biglietto verde".