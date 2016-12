Forex, yen debole dopo esito elezioni Senato giapponese

TOKYO, 12 luglio (Reuters) - Yen in flessione questa mattina a seguito delle elezioni del fine settimana per il senato giapponese, in cui la coalizione di governo ha perso la maggioranza nella camera alta del parlamento. Un risultato che avrà conseguenze sulla stabilità politica del paese, anche se il Partito democratico del Giappopne mantiene una salda maggioranza nella camerca bassa.