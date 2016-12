Dollaro Usa in calo su yen dopo dato sotto attese Adp

NEW YORK, 30 giugno (Reuters) - Il dollaro è in calo su yen dopo i dati del settore privato Usa che hanno mostrato una crescita inferiore al previsto di posti di lavoro nel settore privato in giugno.

Il dollaro è sceso a 88,52 yen JPY= da circa 88,70 prima del dato per un calo di 0,02% in giornata.

L'euro tocca un minimo di $1,2256 EUR=, in calo da $1,2265 prima del dato ma sempre in rialzo in giornata di 0,6% sulla precedente chiusura di New York.