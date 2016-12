Forex, euro sui minimi contro franco svizzero, recupera dollaro

LONDRA, 28 giugno (Reuters) - Il dollaro si rafforza negli scambi europei dopo l'incertezza mostrata in Asia, mentre l'euro fallisce il recupero dopo l'incapacità del vertice G20 di illuminare i mercati con decisioni importanti.

Nei confronti del franco svizzero EURCHF= la moneta unica ha rotto il livello di 1,3456, scivolando ai minimi storici e continuando a indebolirsi fino a 1,3419, secondo gli schermi Reuters. Dopo i commenti della banca centrale svizzera, il mercato è sempre più convinto che l'istituto stia assumendo un atteggiamento più rilassato nei suoi sforzi per arginare la forza del franco.

Secondo dichiarazioni riportate dalla stampa, il componente del consiglio della banca centrale, Jean-Pierre Danthine, i rischi di deflazione in Svizzera sono in gran parte scomparsi mentre l'export del paese elvetico ha dimostrato di essere robusto nonostante la forza del franco.

Il vertice dei G20 ha avuto poco impatto sul forex. Dal meeting di Toronto non sono uscite grandi sorprese: i leader hanno concordato su differenti percorsi per tagliare i deficit di bilancio.

"E' più che altro un compromesso e niente di veramente concreto. Il focus questa settimana è sul recupero dalla debolezza per il dollaro, più evidente contro lo yen, mentre l'euro rimane sotto pressione per problemi suoi", commenta Lee Hardman, economista valutario di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Poco prima delle 10,30 l'euro è leggermente debole contro dollaro a 1,2370 EUR=. La resistenza nel breve termine è a 1,2490, livello toccato il 21 giugno, mentre il supporto è sui minimi di venerì a 1,2254.

ORE 10,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2370/75 1,2371

DOLLARO/YEN JPY= 89,45/46 89,33

EURO/YEN EURJPY= 110,64/67 110,52

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8216/17 0,8218

ORO SPOT XAU= 1.252,95/3,95 1.253,40/7,40