Forex, euro indebolito da clima incerto dopo revisione pil Usa

NEW YORK, 25 giugno (Reuters) - L'euro è sempre più vittima della ricerca di asset rifugio, alimentata dalla revisione al ribasso del Pil americano nel primo trimestre dell'anno che rende il clima ancora più incerto sui mercati. La moneta unica segna un record negativo nei confronti del franco svizzero EURCHF=, scendendo per la prima volta nella sua storia sotto quota 1,35 per poi risalire subito sopra tale soglia.

Ne guadagna il dollaro, che si rafforza nei confronti della divisa europa, e soprattutto lo yen, che guadagna anche nei confronti del biglietto verde.

Nell'Unione monetaria c'è tensione anche in vista dei rimborsi di prestiti a un anno per un totale di 442 miliardi di euro che diverse banche devono alla Banca centrale europea la prossima settimana.

Ma la notizia che ha colpito oggi i mercati è il ridimensionamento della crescita dell'economia Usa nei primi tre mesi dell'anno, rivista al +2,7% dal +3% stimato in precedenza. Preoccupa soprattutto il debole andamento della spesa per consumi, frutto dell'alta disoccupazione.

Intorno alle 16,00 l'euro EUR=, dopo un massimo intra-day di 1,2351, scende a 1,2298 e cede circa lo 0,25%. L'andamento porterà a un calo settimanale di circa lo 0,9%, dopo due settimane di recupero per la moneta unica. Il dollaro cede a sua volta lo 0,22% circa nei confronti dello yen JPY=, la valuta asiatica guadagna quasi mezzo punto percentuale sull'euro.

ORE 16,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2298/99 1,2326

DOLLARO/YEN JPY= 89,41/42 89,54

EURO/YEN EURJPY= 109,94/97 110,37

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8230/35 0,8260

ORO SPOT XAU= 1.252,45/3,25 1.244,05/5,05