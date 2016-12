Forex, yen vicino a massimi mese su dollaro su flussi trimestre

Mercoledì la Fed ha rinnovato l'impegno a mantenere i tassi d'interesse molto bassi per un periodo prolungato, come atteso. Ma ha anche ammesso il carattere esitante della ripresa Usa.

"Le cose non sembrano buone per il dollaro" ha detto Hideki Amikura, di Nomura Trust and Banking. "L'economia Usa non è un salute come ci si era aspettati, con i commenti della Fed che supportano questa ipotesi".