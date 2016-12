Forex, dlr scivola su euro in attesa decisione Fomc su tassi Usa

NEW YORK, 23 giugno (Reuters) - Il dollaro è debole rispetto all'euro in attesa della decisione del Federal Open Market Committee della Fed sui tassi Usa, mentre la sterline sale nettamente con gli investitori che continuano a guardare in modo positivo al piano di austerità della Gran Bretagna.

La Fed, nelle attese, dovrebbe mantenere i tassi invariati e confermare la propria intenzione di tenere i tassi vicino allo zero per un periodo esteso.

Questa prospettiva è vista come un segnale negativo per il dollaro, dati i tassi più elevati di altre aree. I guadegni dell'euro sono, invece, contenuti dai timori degli investitori sul sistema bancario della zona euro.

Il dollaro australiano sale nei confronti del dollaro Usa a seguito dell'annuncio del primo ministro australiano, Kevin Rudd, di mettere in gioco la sua leadership.

Nei primi scambi a New York, l'euro sale dello 0,10% a 1,2281 dollari EUR=, dopo avere toccato un minimo a 1,2244 dollari in precedenza. L'euro è vicino all'area di supporto a 1,2255 dollari.

A livello grafico questa quotarappresenta un 38,2% del ritracciamento di Fibonacci rispetto al recente rally della valuta dai minimi di quattro anni a 1,1876 dollari, toccati a inizio del mese sulla piattaforma Ebs, ai massimi di un mese visti lunedì a 1,2490.

Una chiara rottura di questo livello aprirebbe la strada verso un ribasso a 1,2145 dollari e 1,2165 dollari, un'area dove l'euro ha toccato una serie di minimi intraday fra metà e la fine di maggio, dicono i trader.

ORE 15,35 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2250/52 1,2262

DOLLARO/YEN JPY= 90,11/12 90,47

EURO/YEN EURJPY= 110,34/40 110,95

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8223/27 0,8282

ORO SPOT XAU= 1,234,65/4,65 1.239/40