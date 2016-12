Forex, euro in tenuta, ai massimi da tre settimane su dollaro

TOKYO, 18 giugno (Reuters) - L'euro tiene sui massimi delle ultime tre settimane sul dollaro e si avvia a chiudere la seconda settimana consecutiva di apprezzamento, in un clima di timori meno pesanti sulle difficoltà debitorie dell'Europa.

"Mentre le notizie europee avevano dato il via ad un inizio di settimana negativo, il buon andamento delle aste spagnole e la prospettiva di stress test coordinati per le banche di eurozona hanno alimentato l'ottimismo del mercato sul fatto che le autorità europee stiano cominciando a fare le cose nella maniera giusta" si legge in una nota di Barclays Capital.