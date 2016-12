Forex, euro in lieve rialzo, giù la sterlina su commenti debito

NEW YORK, 8 giugno (Reuters) - L'euro è in leggero rialzo negli scambi americani dopo i minimi dal 2006 contro il dollaro toccati ieri ma i rialzi sono frenati dalle incertezze legate alla situazione debitoria dei paesi della zona euro.

Paesi come Portogallo, Italia e Spagna emettono nuovi titoli di stato nel corso della settimana - per la Spagna sarà la prima emissione dopo il downgrade - e la preoccupazione degli investitori per un'eccessiva esposizione sull'euro sta tenendo la valuta unica bloccata sotto 1,20 dollari.

"Il calo dell'euro non è ancora finito", dice Marc Chandler, senior strategist a Brown Brother Harriman di New York.

"In questa settimana ci sono timori per le emissioni e ora stiamo assistendo a una breve tregua. Un rialzo sopra 1,20 dollari sarebbe una buona occasione per vendere", aggiunge.

L'euro è scivolato ai minimi storici sotto 1,38 franchi svizzeri EURCHF= ed è sotto i 109 yen EURJPJ=.

In ribasso la sterlina dopo che Fitch ha definito enorme la sfida che la Gran Bretagna dovrà affrontare per il piano di risanamento.

ORE 16,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,1919/21 1,1916

DOLLARO/YEN JPY= 90,94/98 91,40

EURO/YEN EURJPY= 108,32/38 108,93

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8299/01 0,8236

ORO SPOT XAU= 1.248,75/9,75 1.238/1.242