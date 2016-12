FOREX, yen e dollaro in ribasso, sale propensione al rischio

NEW YORK, 3 giugno (Reuters) - Lo yen perde terreno in modo deciso a causa della maggiore propensione al rischio nei mercati globali e dell'incertezza politica in Giappone.

Attese di dati sull'occupazione Usa forti domani hanno innescato acquisti sulle valute più rischiose come il dollaro australiano e neozelandese.

Gli investitori tendono a cedere lo yen a basso rendimento.

"Vediamo uno yen in ribasso su tutti i cross e il dollaro in calo. E' un segnale che la propensione al rischio su questo mercato ha subito un rimbalzo", dice Joe Manimbo, analista senior di Travelex Global Business Payments, a Washington.

ORE 15,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2243/46 1,2249

DOLLARO/YEN JPY= 92,56/57 92,18

EURO/YEN EURJPY= 113,32/38 112,91

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8367/68 0,8360

ORO SPOT XAU= 1.218,15/8,65 1.224,30