FOREX, euro recupera dopo calo su downgrade Spagna, resta debole

LONDRA, 31 maggio (Reuters) - L'euro si muove in leggero rialzo, recuperando parte delle perdite registrate dopo il taglio del rating della Spagna.

L'avvertimento della Cina che l'economia globale rimane vulnerabile ai rischi legati al debito frena l'appetito di monete considerate rischiose.

In generale, gli investitori sono restii ad aprire posizioni significative per via della chiusura dei mercati di Londra e degli Stati Uniti.

La reazione dell'euro al downgrade della Spagna deciso da Fitch è stata limitata, dato che la mossa era ampiamente attesa, ma, secondo diversi analisti, la moneta unica è destinata ad arretrare ulteriormente a causa dei problemi strutturali che attanagliano la zona euro.

Pur recuperando un po' di terreno rispetto a venerdì scorso, l'euro si appresta a chiudere il mese di maggio con una perdita del 7,5% rispetto al dollaro.

La sterlina risale, spinta dalle ricoperture dopo la flessione dovuta alle dimissioni del ministro del Tesoro britannico.

Le parole del premier cinese Wen Jiabao sulla vulnerabilità dell'economia globale, secondo i trader, invitano alla cautela.

Per quanto riguarda la zona euro, ieri la Francia ha ammesso che mantenere il merito di credito massimo sarebbe complicato senza adottare misure fiscali dure.

ORE 10,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2310/13 1,2267

DOLLARO/YEN JPY= 91,46/48 91,05

EURO/YEN EURJPY= 112,58/63 111,75

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8481/87 0,8488

ORO SPOT XAU= 1.213,20/14,0 1.212,75/6,75