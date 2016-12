Forex, euro estende flessione, a minimo da 4 anni su dollaro

"Tecnicamente l'euro è in ipervenduto, ma dal momento che il mercato non mostra sostanziali segnali di ricopertura, gli operatori non hanno altra scelta che continuare a vendere" spiega un trader dal Giappone. "L'avversione al rischio che sgorga dalla crisi debitoria europea obbligherà probabilmente gli investitori a tenere i loro fondi in asset sicuri, come il dollaro, lo yen, i Treasury o l'oro".