Forex, euro debole, pacchetto aiuti Grecia non convince mercato

NEW YORK, 3 maggio (Reuters) - L'euro cede terreno negli scambi newyorkesi dopo l'accordo sul pacchetto di aiuti alla Grecia, che ha allontanato la minaccia di default imminente ma non è riuscito a dissipare i timori sulla capacità del paese di onorare i nuovi impegni di drastici tagli salariali e aumenti fiscali.

I mercati restano anche all'erta per potenziali ostacoli al piano, dato che paesi come la Germania richiedono il via libera del parlamento per l'erogazione dei fondi. La Grecia deve ricevere i primi aiuti entro il 19 maggio per poter rispettare una ingente scadenza nei confronti dei creditori.

Una festività sui mercati londinesi tiene bassi i volumi e la moneta unica è rimasta confinata in un range stretto nelle contrattazioni europee e asiatiche.

"Per il momento, e sottolineo per il momento, la minaccia di default da parte del governo greco è stata rimossa", commenta un trader. "Esistono altri problemi, e dobbiamo nutrire ogni dubbio - una lezione imparata dalla storia - sulla capacità della Grecia di rispettare le nuove misure di austerità imposte".

15,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3233/36 1,3338

DOLLARO/YEN JPY= 94,48/50 93,91

EURO/YEN EURJPY= 125,03/08 125,31

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8666/68 0,8707

ORO SPOT XAU= 1.183,55/4,55 1.177,25/81,25