Forex, euro in recupero su dollaro dopo accordo Ue su Grecia

LONDRA, 26 marzo (Reuters) - Euro in ripresa sul dollaro, dopo essere sceso ai minimi da dieci mesi, a seguito dell'accordo tra i leader politici della zona euro sulle forme di aiuto alla Grecia. Anche se rimangono diverse incertezze su come in pratica verrà gestito l'enorme carico di debito di Atene.

L'accordo è stato trovato su un pacchetto che prevede, in caso di peggioramento della situazione, sia aiuti bilaterali tra i diversi partner europei e la Grecia, sia l'intervento del Fondo monetario internazionale.

"È positivo che ci siano ora più dettagli su come sarà realizzato il finanziamento alla Grecia" commenta lo strategist valutario di Seb Johan Javeus. "Il fatto che sia stato approntato un meccanismo di intervento riduce il rischio di scissione della zona euro, ma guardando avanti, il mercato tederà a concentrarsi sempre di più sulla reale capacità della Grecia di mantenere le propmesse in fatto di risanamento dei conti".

Alle 10,50 italiane l'euro-dollaro EUR= tratta a 1,3370, in risalita da quota 1,3267, minimo da inizio maggio 2009 toccato ieri sera.

Non manca tuttavia sul mercato un certo grado di scetticismo riguardo i termini dell'accordo pro-Grecia.

"Ora il mercato sa che alla fine ci sarà qualche forma di aiuto, ma mancano ancora parecchi dettagli" spiega Daisuke Karakama di Muzuho Corporate Bank.

Il dollar index .DXY, che misura l'andamento del biglietto verde nei confronti di un paniere di sei valute, tratta in calo dello 0,42%, a 81,780, sempre molto vicino ai massimi degli ultimi dieci mesi.

ORE 10,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3368/73 1,3277

DOLLARO/YEN JPY= 92,44/48 92,66

EURO/YEN EURJPY= 123,60/64 123,03

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9004/08 0,8962

ORO SPOT XAU= 1.096,65/7,65 1.090,35/2,35