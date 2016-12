Forex, euro in lieve recupero contro dlr in attesa vertice Ue

NEW YORK, 25 marzo (Reuters) - L'euro sulla piazza newyorkese recupera terreno rispetto al dollaro dopo aver aggiornato il minimo degli ultimi dieci mesi, in attesa che prenda il via stasera il vertice Ue da cui si attende una soluzione al dilemma aiuti alla Grecia.

L'euro si è quindi leggermente risollevato dopo aver toccato il minimo a 1,33 dollari negli scambi asiatici stamani, con gli investitori che hanno preso profitto su posizioni corte. I trader, però, sottolineano che il sentiment sulla moneta unica continua a essere improntato al ribasso.

"L'incertezza [in merito a quale soluzione scegliere per la Grecia] sta danneggiando l'euro. Rivolgersi al Fondo monetario internazionale [come auspicato da più parti nella zona euro] potrebbe complicare la situazione, perchè un eventuale intervento del Fondo avverrebbe a condizioni stringenti, sia in termini fiscali sia monetari", osserva Matthew Strauss, a senior currency strategist di RBC Capital Markets a Toronto.

ORE 15,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3332/33 1,3316

DOLLARO/YEN JPY= 92,45/49 92,23

EURO/YEN EURJPY= 123,25/29 122,81

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8947/51 0,8951

ORO SPOT XAU= 1.089,85/0,65 1.086,50/8,50