Forex, euro debole su dollaro sempre su preoccupazioni Grecia

NEW YORK, 19 marzo (Reuters) - Euro sempre debole contro dollaro sui persistenti timori legati ai problemi del debito greco, con il mercato in attesa di capire se il paese riuscirà a ottenere un aiuto dai paesi della zona euro al summit della prossima settimana.

La moneta unica, prossima a chiudere la peggiore settimana da fine gennaio, risente da ieri di indiscrezioni secondo cui la Grecia sarebbe pessimista sulla possibilità di un sostegno Ue.

"Chiaramente la questione greca non è venuta meno. E il fatto che sia stato coinvolto anche il Fmi, anche se magari strutturalmente potrebbe essere la situazione giusta, ha di fatto messo in discussione l'intera unione monetaria", commenta Boris Schlossberg, direttore di FX research a GFT, New York.

La Grecia ha detto che potrebbe non realizzare i promessi tagli al deficit se i costi di indebitamento resteranno alti e potrebbe doversi rivolgere al Fondo monetario internazionale. Atene ha però smentito di voler ricorrere al Fondo se la prossima settimana l'Ue non troverà un accordo per un piano di salvataggio.

"La Grecia sta attuando tutte le misure di austerità necessarie, ma sta pagando 300 punti base sopra il bund tedesco e questo non è possibile. Così si sta creando un insostenibile conflitto tra i membri Ue", dice Schlossberg.

Intorno alle 15 l'euro EUR= cede lo 0,52% a 1,3533 dollari dopo un minimo da oltre una settimana a 1,3528 dollari.

La moneta unica EURCHF= scende dello 0,2% contro il franco svizzero a 1,4364 franchi dopo un minimo intraday a 1,4320 franchi, livello più basso da ottobre 2008, sulla scia di alcuni commenti della Swiss National Bank. Il consigliere Jean-Pierre Danthine ha detto ieri che le aziende e i consumatori elvetici si dovrebbero preparare a un incremento dei costi di indebitamento perchè i tassi di interesse non possono stare bassi per sempre.

"Queste parole hanno spinto agli acquisti gli speculatori. Penso che possa salire verso 1,35", dice Chris Turner, gestore di Ing a Londre.

Il dollaro sale contro un basket di value e contro lo yen JPY=.

ORE 15,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3540/42 1,3603

DOLLARO/YEN JPY= 90,53/55 90,35

EURO/YEN EURJPY= 122,61/64 122,90

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8960/62 0,8924

ORO SPOT XAU= 1.122,75/3,75 1.125,45/6,45