Forex, yen in calo dopo nuovo allentamento Boj, euro/dlr sale

TOKYO, 17 marzo (Reuters) - Lo yen è in calo su dollaro ed euro dopo la decisione della Boj di allentare ulteriomente la politica monetaria con una mossa attesa, ma vista da alcuni come meno aggressiva di quanto si aspettavano.

La Boj ha lasciato invariato il tasso di riferimento allo 0,1% ma ha raddoppiato a 20.000 miliardi di yen i fondi a disposizione delle banche per prestiti a tre mesi, dicendo che la misura è volta a portare a un calo dei tassi di interesse a lunga. Il fatto però che la Boj non abbia indicato un prolungamento delle sue operazioni di prestito, come atteso da una parte del mercato, ha spinto in un primo momento al rialzo lo yen che però poi ha invertito la rotta.