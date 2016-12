Forex, euro in calo, mercato scettico su veloce soluzione Grecia

LONDRA, 15 marzo (Reuters) - Euro in calo in mattinata, con gli analisti preoccupati che un eventuale pacchetto di aiuti alla Grecia non sia sufficiente a sciogliere tutti i timori sul debito sovrano della zona euro.

I ministri Ue dovrebbero trovare oggi un accordo sulle linee guida di un piano di sostegno finanziario alla Grecia, ha riferito una fonte. L'incontro di oggi a Bruxelles resta al centro dell'attenzione del mercato, ma secondo gli analisti chi spera in una veloce soluzione della questione del debito greco potrebbe essere deluso.

"L'incontro di Bruxelles è oggi sotto i riflettori, ma pensiamo ancora che non ci sia una facile soluzione al problema greco. Pensiamo che l'euro scenderà ancora", dice Johan Javeus di SEB da Stockcolma.

Intorno alle 10,25 l'euro EUR= cede lo 0,45% a 1,3712 dollari dal massimo da tre settimane a 1,3796 toccato venerdì dopo i dati sopra le attese degli ordini all'industria della zona euro.

"Continuiamo a essere ribassisti sull'euro, con un target contro dollaro a 1,30 in una visione a tre mesi, dato che non pensiamo venga meno in tempi breve l'incertezza relativa ai conti pubblici di diversi paesi Ue", scrive Ubs in una nota.

I trader citano voci di mercato di forti ordini di vendita legati alle opzioni intorno a 1,38 dollari.

Il dollaro è in lieve rialzo dopo le perdite di venerdì anche grazie ai ribassi delle borse asiatiche, che hanno spinto alcuni investitori a concentrarsi su asset meno rischiosi. La moneta Usa .DXY sale dello 0,32% contro un basket di valute a 79,949. Contro lo yen JPY= è sostanzialmente stabile.

ORE 10,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3714/16 1,3775

DOLLARO/YEN JPY= 90,67/72 90,65

EURO/YEN EURJPY= 124,36/41 124,90

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9107/11 0,9076

ORO SPOT XAU= 1.102,75/3,75 1.099,50/3,50