Forex, dollaro ai minimi da due mesi su yen, euro in recupero

TOKYO, 3 marzo (Reuters) - Dollaro debole questa mattina sullo yen, con gli investitori che stanno alleggerendo le posizioni lunghe sul biglietto verde, costruite negli ultimi mesi di forte incertezza, legata soprattutto all'evoluzione della crisi finanziaria greca, che ha reso il mercato più diffidente verso tutto ciò che non fosse denominato in valuta Usa.

L'attenzione è tutta concentrata sul Consiglio dei ministri di stamattina ad Atene, da cui potrebbero emergere nuove misure di risanamento finanziario per la Grecia, che l'Ue ha posto come condizione per arrivare ad un piano di sostegno.