Forex, euro in lieve recupero su dollaro in avvio Londra

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - Sulla spinta di qualche ricopertura dopo la marcata correzione della vigilia la valuta unica recupera leggermente terreno contro dollaro negli scambi della mattinata londinese.

In leggera flessione anche l'indice del dollaro sulle sei principali controparti .DXY, mentre il cambio dell'euro/yen mostra un recupero di circa mezzo punto percentuale dopo il minimo dell'ultimo anno messo a segno ieri.

L'atmosfera di fondo sul mercato valutario resta comunque improntata alla scarsa propensione al rischio, che frena gli investimenti in divise a elevato rendimento a favore di valute a tassi prossimi allo zero come lo yen o tradizionali beni rifugio come il dollaro.

ORE 9,55 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3568/74 1,3547

DOLLARO/YEN JPY= 89,32/35 89,13

EURO/YEN EURJPY= 121,21/23 120,74

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8885/86 0,8875

ORO SPOT XAU= 1.112,55/3,50 1.104,70/5,50