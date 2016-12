Forex, dollaro scivola contro euro, domina cautela

NEW YORK, 24 febbraio (Reuters) - Il dollaro scivola nei confronti dell'euro ma è poco variato contro lo yen, con gli scambi dominati dalla cautela in attesa della testimonianza al Congresso del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke.

Le valute restano generalmente ingessate in range stretti con pochi investitori propensi ad aprire grosse posizioni prima che Bernanke inizi il suo discorso alle 16,00 italiane.

Il mercato scruterà i commenti del numero uno della Fed in cerca di indicazioni sulle prospettive per i tassi di interesse, dopo che la scorsa settimana l'istituto centrale ha alzato il tasso di sconto. Bernanke dovrebbe ribadire che si è trattato di una mossa tecnica che non dovrebbe essere presa come un segnale di una imminente stretta dei tassi fed fund.

ORE 15,35 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3557/58 1,3509

DOLLARO/YEN JPY= 90,15/17 90,21

EURO/YEN EURJPY= 122,22/27 121,86

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8791/92 0,8758

ORO SPOT XAU= 1.097,40/8,20 1.102,95/3,75