Forex, dollaro poco mosso, propensione rischio in lieve aumento

NEW YORK, 22 febbraio (Reuters) - Il dollaro è poco mosso nei primi scambi americani, mentre si va assottigliando l'impatto del rialzo a sorpresa del tasso di sconto deciso la scorsa settimana dalla Fed e si va cautamente rafforzando la prospensione al rischio.

L'euro si riprende dai minimi di nove mesi contro il biglietto verde ma i persistenti timori sulle finanze pubbliche della Grecia ne arginano la salita.

Gli investitori hanno preso la mossa della Federal Reserve sul tasso di sconto come un segnale per la fine di un regime monetario accomodante che ha penalizzato pesantemente la moneta Usa. I membri della banca centrale hanno tuttavia cercato velocemente di raffreddare questa convinzione, dichiarando che il tasso di riferimento resterà basso ancora per qualche tempo.

Dal presidente della Fed Ben Bernanke si attendono rassicurazioni simili in occasione di una testimonianza al Congresso questa settimana.

"Non è stato un segnale di un imminente rialzo del tasso Fed Fund, ma è chiaramente un segnale che intendono spendere i prossimi sei mesi preparandone uno", commenta Michael Woolfolk, senior strategist di BNY Mellon a New York.

ORE 15,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3612/14 1,3633

DOLLARO/YEN JPY= 91,42/48 91,48

EURO/YEN EURJPY= 124,46/51 124,76

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8793/97 0,8810

ORO SPOT XAU= 1.120,40/1,20 1.117,50/9,50