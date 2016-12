Forex, euro debole, persistono timori su crisi Grecia

Nonostante un'attività piuttosto debole stamane in Asia, a causa della chiusura di alcuni mercati (e della giornata festiva negli Usa), l'euro continua a deprezzarsi in attesa della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles: sono ormai piuttosto basse le aspettative per la messa a punto oggi di misure dettagliate per il sostegno finanziario alla Grecia.