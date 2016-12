Forex, euro ai minimi su problemi Grecia, dollaro sale su Cina

NEW YORK, 12 febbraio (Reuters) - L'euro ha toccato i minimi di quasi nove mesi rispetto al dollaro, a 1,3533, dopo che i leader dell'Unione europea non hanno dato dettagli concreti sul salvataggio della Grecia e dopo che la Cina ha alzato a sorpresa i requisiti sulle riserve delle banche.

L'innalzamento di un ulteriore 0,5% del coefficiente di riserve obbligatorie delle banche commerciali cinesi ha ridotto l'appetito per il rischio degli investitori e fatto balzare il dollaro ai massimi di sette mesi contro il paniere delle principali valute .DXY e messo sotto pressione il dollaro australiano.

"La situazione greca sta ancora pesando sull'euro. I mercati speravano in maggiori risposte sul piano di salvataggio della Grecia, e non le hanno avute", ha spiegato Camilla Sutton, analista di Scotia Capital, precisando che la mossa della Banca centrale cinese ha contribuito a "smorzare l'appetito per il rischio".

Alle 15,20, l'euro EUR= perde lo 0,82% contro il dollaro, a 1,3580. La valuta americana è invece in rialzo del 0,72% verso il paniere delle sei principali valute .DXY.

ORE 15,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3580/83 1,3693

DOLLARO/YEN JPY= 90,06/09 89,74

EURO/YEN EURJPY= 122,26/28 122,87

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8692/94 0,8718

ORO SPOT XAU= 1.086,65/7,65 1.095,85/6,65